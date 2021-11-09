В Москве изменят систему QR-кодов

Введенную систему QR-кодов в Москве будут систематически совершенствовать. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин.
«Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать», — сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Трансляция ведется на «России 24».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти во всех регионах России ввели covid-free-зоны, допуск в которые осуществляется только по QR-кодам. Граждане, у которых нет сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста, не могут попасть в госучреждения, кафе и рестораны и культурные учреждения, передает RT.
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