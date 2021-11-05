Голикова: в десяти регионах осложнилась ситуация по коронавирусу

В десяти регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«В список неблагополучных попали Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Татарстан, Тува, Чувашия», — заявили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Голикову. По словам Голиковой, одной из мер противостояния заболеванию стали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов, которые введены почти во всех регионах России.
Ранее в федеральном оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, сообщает RT. За последние сутки в стране выявили 40 735 новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 1192 летальных исхода.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. По его словам, этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, отмечает «Национальная служба новостей».
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