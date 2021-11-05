Голикова: в десяти регионах осложнилась ситуация по коронавирусу

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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, эпидемиолог, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В список неблагополучных попала, в том числе, Челябинская область Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В десяти регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В список неблагополучных попали Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Татарстан, Тува, Чувашия», — заявили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Голикову. По словам Голиковой, одной из мер противостояния заболеванию стали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов, которые введены почти во всех регионах России.

Ранее в федеральном оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, сообщает RT. За последние сутки в стране выявили 40 735 новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 1192 летальных исхода.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. По его словам, этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, отмечает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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