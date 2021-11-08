08 ноября 2021

В Магнитогорске пенсионер-садист до смерти запытал соседа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионера приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) осужден пенсионер, который избил, а затем запытал соседа по коммунальной квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

«На общей кухне коммунальной квартиры, пенсионер в ходе конфликта нанес множество ударов кулаком по голове и телу потерпевшего, затем зажал пальцы плоскогубцами, поднес нож к шее и высказал угрозы убийством, требуя вернуть пропавшие из кармана пальто денежные средства в сумме девять тысяч рублей. После чего вылил горячую воду из чайника на голову мужчины», — рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что пенсионер явился с повинной. Помогал следствию при раскрытии преступления, также добровольно возместил все расходы, связанные с погребением потерпевшего.

Решением Ленинского районного суда Магнитогорска, мужчина осужден на 8 лет колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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