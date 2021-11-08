В Магнитогорске пенсионер-садист до смерти запытал соседа

Пенсионера приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) осужден пенсионер, который избил, а затем запытал соседа по коммунальной квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

«На общей кухне коммунальной квартиры, пенсионер в ходе конфликта нанес множество ударов кулаком по голове и телу потерпевшего, затем зажал пальцы плоскогубцами, поднес нож к шее и высказал угрозы убийством, требуя вернуть пропавшие из кармана пальто денежные средства в сумме девять тысяч рублей. После чего вылил горячую воду из чайника на голову мужчины», — рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что пенсионер явился с повинной. Помогал следствию при раскрытии преступления, также добровольно возместил все расходы, связанные с погребением потерпевшего.

Решением Ленинского районного суда Магнитогорска, мужчина осужден на 8 лет колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.