В ЯНАО накажут мэрию и УК за аварийный дом

В мэрии Лабытнанги считают, что вина лежит на УК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации Лабытнанги и управляющей компании «Престиж» прокуратура ЯНАО внесла представление за то, что те не проследили за состоянием жилого дома № 33 по улице Рижской, износ которого составляет 86%. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, были возбуждены административные дела. Однако мэрия города с обвинением в свой адрес не согласна.

«Прокурор Лабытнанги внес представления в адрес управляющей компании и главы местной администрации. В отношении должностного и юридического лица ООО „Престиж“ возбуждены административные дела за осуществление деятельности по управлению домами с нарушением лицензионных требований», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дом, введенный в эксплуатацию в 1988 году, имеет многочисленные разрушения, а капитальный ремонт в нем никогда не проводился. Несмотря на значительный износ основных конструктивов дома, власти дом на контроль не брали и не проводили в нем обследования.

Однако в мэрии Лабытнанги агентству сообщили, что собственники квартир должны были сами решить судьбу дома — ремонтировать или признать его аварийным. «В Администрацию города инициатива о признании дома аварийным от жителей не поступала. В октябре 2021 года проводилось обследование технического состояния этого дома. „Престиж“ выдано предписание на выполнение работ, установлены сроки которых до 22 ноября 2021 года», — ответили в ведомстве.

Также в мэрии добавили, что неоднократно обращали внимание руководства УК «Престиж» на необходимость добросовестного выполнения обязанностей по обслуживанию домов. Ранее URA.RU сообщало, что между руководителем управляющей компании «Престиж» Сергеем Зуевым и администрацией назревает конфликт.