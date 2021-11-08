В аэропорту Перми проверку QR-кодов пассажиров поручат роботу

За безопасностью туристов будет следить искусственный интеллект (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В международном аэропорту Перми появится робот, который будет проверять QR-коды у пассажиров. Система искусственного интеллекта интегрирована с порталом «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба компании «Промобот».

«Робота оснастили сканером для считывания QR-кодов, а также сканером паспорта. Также робот интегрирован с сервисом „Госуслуг“. Это позволяет избежать демонстрацию QR-кода постороннего лица», — заявили в пресс-службе производителя автономных сервисных роботов.

Робот также будет контролировать наличие масок у пассажиров и отвечать на их вопросы. Производители робота отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные пассажиров в сторонние сервисы или третьим лицам. Ранее лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») поддержал обязательное предъявление QR-кода о вакцинации от COVID-19 при посадке на борт.