08 ноября 2021

В аэропорту Перми проверку QR-кодов пассажиров поручат роботу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
За безопасностью туристов будет следить искусственный интеллект (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В международном аэропорту Перми появится робот, который будет проверять QR-коды у пассажиров. Система искусственного интеллекта интегрирована с порталом «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба компании «Промобот».

«Робота оснастили сканером для считывания QR-кодов, а также сканером паспорта. Также робот интегрирован с сервисом „Госуслуг“. Это позволяет избежать демонстрацию QR-кода постороннего лица», — заявили в пресс-службе производителя автономных сервисных роботов.

Робот также будет контролировать наличие масок у пассажиров и отвечать на их вопросы. Производители робота отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные пассажиров в сторонние сервисы или третьим лицам. Ранее лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») поддержал обязательное предъявление QR-кода о вакцинации от COVID-19 при посадке на борт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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