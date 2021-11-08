08 ноября 2021

Пермяк морил холодом своих несовершеннолетних детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната, спальное место
Из-за жестокого обращения детей поместили в социальное учреждение (фото из архива) Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) 34-летнего местного жителя осудили за жестокое обращение со своими детьми. Мужчина заставлял дочь и сына находиться на холоде и запрещал вызывать врача заболевшим детям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В апреле 2021 года мужчина, находясь в алкогольного опьянении, настежь открыл входные двери дома. Его девятилетний сын и семилетняя дочь, опасаясь агрессивного поведения отца, были вынуждены находиться на холоде. В результате они простудились, но мужчина запретил матери детей обращаться за медицинской помощью. Позже бригада скорой помощи госпитализировала детей в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки полицейские также установили, что мужчина не осуществлял за детьми уход. Он часто устраивал скандалы и злоупотреблял спиртным. Гражданин в присутствии малолетних курил в квартире и одежда детей впитала запах табака.

В связи с нахождением детей в социально-опасном положении, органами опеки и попечительства они были изъяты из семьи и помещены в детское соцучреждение. В настоящее время дети переданы матери. Суд назначил виновному мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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