Автомобили продолжат дорожать, пока есть на них спрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Если посмотреть средневзвешенные цены за семь лет, именно в конце 2014 года впервые быстро начали расти цены на автомобили, за это время они выросли на 90%. Если говорит о средневзвешенной цене на новые автомобили, то за восемь месяцев текущего года, она выросла на 13%», — сказал Сергей Удалов.

Также отмечается подорожание на рынке поддержанных машин. «Если говорить по автомобилям с пробегом, то с 2014 года цена на молодые относительно автомобили до семи лет выросла в 1,4 раза. С начала этого года цена на молодые машины выросла на 30%. Причем цены растут и продолжат расти», — заявил исполнительный директор «Автостата».

Эту тенденцию Удалов объяснил дефицитом микрочипов и производства. «Зачастую цены растут быстрее, чем это указывается в прайс-листах производителей, за счет того, что дилеры добавляют различные допуслуги, допоборудование по весьма сильно завышенным ценам. Мы фиксируем рост цен каждый месяц. Только в октябре произошел рост цен у 35 брендов на российском рынке. Пока есть спрос, а он есть, потому, что есть понимание, что цены будут еще выше, и дистрибьюторы, и дилеры будут повышать цены», — рассказал собеседник агентства.