09 ноября 2021

Apple разрешила оплату картой «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи Apple смогут покупать приложения с помощью карты «Мир» Фото:

Компания Apple подключила в своим устройствам возможность оплаты картой российской платежной системы «Мир». Раньше пользователям гаджетов было доступны только Visa, MasterCard и American Express.

На официальном сайте Apple в разделе «Оплата кредитной картой при заказе» появилась отечественная карта «Мир». Теперь пользователи Apple смогут оплачивать этой картой покупки приложений в Apple Store или подписки в Apple Music и Apple TV.

В июле 2021 года крупнейшие российские банки впервые подключили карту «Мир» к системе Apple Pay. В том числе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Согласно данным Центробанка РФ, доля безналичных платежей в 2021 году впервые выросла до 75%, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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