Apple разрешила оплату картой «Мир»

Компания Apple подключила в своим устройствам возможность оплаты картой российской платежной системы «Мир». Раньше пользователям гаджетов было доступны только Visa, MasterCard и American Express.
На официальном сайте Apple в разделе «Оплата кредитной картой при заказе» появилась отечественная карта «Мир». Теперь пользователи Apple смогут оплачивать этой картой покупки приложений в Apple Store или подписки в Apple Music и Apple TV.
В июле 2021 года крупнейшие российские банки впервые подключили карту «Мир» к системе Apple Pay. В том числе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Согласно данным Центробанка РФ, доля безналичных платежей в 2021 году впервые выросла до 75%, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в