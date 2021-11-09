09 ноября 2021

Врач «красной зоны» предупредил о пике заболеваемости COVID

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, госпиталь, палата, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль, общий вид
По словам Алексея Никишенкова, заболеваемость коронавирусом будет расти до конца зимы Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 еще не пройдет, а рост распространения инфекции может продлится до конца зимы. Об этом рассказал врач-терапевт, пульмонолог, работающий в «красной зоне», Алексей Никишенков.

«На мой взгляд, пик заболеваемости еще не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится. Точно, конечно, спрогнозировать нельзя, но тенденция, которую мы видим сейчас, говорит именно об этом», — сказал Никишенков в разговоре с ТАСС.

Врач отметил, что самое главное — это вакцинироваться. При этом не только от коронавируса, но и от гриппа и пневмококка.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко заявил, что рост числа заболевших COVID-19 удалось замедлить, пишет «Национальная служба новостей». Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии коронавирусом заразилось свыше 250 млн человек, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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