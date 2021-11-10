По мнению пользователей, цены в столовой Госдумы не соответствуют высокой зарплате депутатов
Экс-мэр Якутска, депутат Государственной думы Сардана Авксентьева в своем instagram-аккаунте показала столовую для депутатов. Пользователи удивились ценам и сравнили их с зарплатами депутатов.
«Успела снять маленький буфет. Вы хотели посмотреть. Впервые сейчас туда зашла вместе с вами», — написала Авксентьева в Instagram.
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