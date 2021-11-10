В соцсетях удивились ценам в столовой Госдумы. «С депутатскими зарплатами это копейки»

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Бесплатные обеды на открытии ресторана самообслуживания «Все здесь». часть. Екатеринбург, столовая, хлеб, обед, еда
По мнению пользователей, цены в столовой Госдумы не соответствуют высокой зарплате депутатов Фото:

Экс-мэр Якутска, депутат Государственной думы Сардана Авксентьева в своем instagram-аккаунте показала столовую для депутатов. Пользователи удивились ценам и сравнили их с зарплатами депутатов.

«Успела снять маленький буфет. Вы хотели посмотреть. Впервые сейчас туда зашла вместе с вами», — написала Авксентьева в Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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