09 ноября 2021
08 ноября 2021

В Челябинской области появятся новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, трап самолета, red wings
Росавиация утвердила перечень авиамаршрутов на 2022 год (фото из архива) Фото:

Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«На начало 2022 года утверждено 20 направлений, из которых 15 будут выполняться из аэропорта Челябинск в города: Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу, Ханты-Мансийск. Остальные 5 авиарейсов будут выполняться из аэропорта Магнитогорск в города: Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи», — сообщили в миндортрансе.

В ведомстве отмечают, что на начало 2021 года в регионе было утверждено 12 авиамаршрутов. В течение года количество субсидируемых маршрутов путем внесения дополнений в приказ Росавиации было доведено до 19. Перелеты из Челябинска будут выполняться авиакомпаниями«Azimut» и «Red Wings». Из Магнитогорска перелеты будут осуществляться авиакомпаниями «Azimut», «S7», «Nordwind Airlines» и« ЮВТ АЭРО».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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