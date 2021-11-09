В Челябинской области появятся новые авиарейсы

Росавиация утвердила перечень авиамаршрутов на 2022 год (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«На начало 2022 года утверждено 20 направлений, из которых 15 будут выполняться из аэропорта Челябинск в города: Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу, Ханты-Мансийск. Остальные 5 авиарейсов будут выполняться из аэропорта Магнитогорск в города: Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи», — сообщили в миндортрансе.

В ведомстве отмечают, что на начало 2021 года в регионе было утверждено 12 авиамаршрутов. В течение года количество субсидируемых маршрутов путем внесения дополнений в приказ Росавиации было доведено до 19. Перелеты из Челябинска будут выполняться авиакомпаниями«Azimut» и «Red Wings». Из Магнитогорска перелеты будут осуществляться авиакомпаниями «Azimut», «S7», «Nordwind Airlines» и« ЮВТ АЭРО».