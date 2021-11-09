Власти Перми рассказали о новых платных улицах для парковки

Зона платной парковки в Перми расширяется с нового года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Зону платной парковки в Перми власти планируют расширить с 1 января 2022 года. В дирекции дорожного движения связывают это с существующим дефицитом парковочных мест.

«С 1 января 2022 года планируется включение в зону платных парковок следующих участков улиц: улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского; улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта; улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади», — говорится на сайте администрации Перми.

Стоить парковка здесь будет 20 рублей в час. Ранее начальник дирекции дорожного движения Максим Кис рассказывал URA.RU о планах расширения зоны платной парковки. В апреле он говорил, что решение будет принято после мониторинга загруженности улиц. В августе Кис также предлагал повысить стоимость парковки в центральной части города.