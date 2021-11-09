09 ноября 2021
08 ноября 2021

В ГД хотят наградить пермского полицейского, остановившего фуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Ранее полицейский остановил на ходу неуправляемую фуру Фото:

Депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил объявить благодарность пермскому полицейскому, остановившему неуправляемую фуру со скончавшимся водителем. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и руководству ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой объявить благодарность майору полиции Шехиреву», — сообщает Нилов в Telegram-канале. Также депутат поздравил всех сотрудников и ветеранов полиции с профессиональным праздником.

Старший оперуполномоченный УГРО из Добрянки Александр Шехирев, находясь на службе на трассе Пермь- Березники заметил фуру на возвышенности, которая начала скатываться вперед. Когда 14-метровый грузовик проезжал мимо полицейского, он заметил, что в кабине на месте водителя никого нет. Тем временем фура начала выезжать на встречную полосу. Майор Шехирев на служебной машине обогнал грузовик, на ходу залез в неуправляемый транспорт и остановил его. Как оказалось, за рулем большегруза от сердечного приступа умер 60-летний водитель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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