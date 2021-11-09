Водители пермских автобусов превышают скорость и ездят на красный

Компания «Автомиг» не первый раз становится героем скандала на рынке перевозок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Несколько штрафов за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора получили водители компании «Автомиг», которая занимается пассажирскими перевозками в Перми. Об этом стало известно из сообщения службы судебных приставов, которые взыскивали средства.

«Водители пермского филиала ООО „Автомиг“ не соблюдали скоростной режим и допустили проезд на красный сигнал светофора, в результате чего организация 4 раза привлекалась к административной ответственности», — говорится в сообщении УФССП России по Пермскому краю. Штрафы компания оплатила только после запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей автобусов.

ООО «Автомиг», судя по его сайту, обслуживает в Перми маршруты 77, 20, 15, 64, 60, 80. Также компания работает в Москве и Ярославле. В 2020 году пермские перевозчики написали около 50 жалоб на ООО «Автомиг», которое, по их мнению, могло занять монопольное положение на рынке пассажирских перевозок. После этого региональное управление ФАС приостановило конкурс по распределению маршрутов. URA.RU так же рассказывало, что в январе кондуктор «Автомига» высадила на мороз школьника, у которого не было защитной маски.