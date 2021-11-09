09 ноября 2021
08 ноября 2021

В ХМАО каждый день от коронавируса умирает не меньше 12 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В ХМАО коронавирусом заразились 250 человек, умерли 14 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО смертность от коронавируса уже в течение девяти дней не опускаться ниже 12 человек в день. За минувшие сутки погибли 14 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«84 715 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 10 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случая COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 475 человек (14 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Распространение коронавируса по городам выглядит следующим образом:

  • Сургут — 68
  • Нижневартовск — 42
  • Ханты-Мансийск — 26
  • Кондинский район — 16
  • Нягань — 13
  • Сургутский район — 12
  • Урай — 11
  • Когалым — 5
  • Мегион — 6
  • Нефтеюганск — 8
  • Нефтеюганский район — 4
  • Нижневартовский район — 3
  • Октябрьский район — 7
  • Пыть-Ях — 6
  • Радужный — 7
  • Советский район — 7
  • Югорск — 9

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 190 пациентов оценивается как тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 73,6%. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Урая упрекают мэрию в ухудшении ситуации с коронавирусом в муниципалитете. А также обратились к главному прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину с жалобой на бездействие чиновников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...