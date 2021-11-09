В ХМАО каждый день от коронавируса умирает не меньше 12 человек

В ХМАО коронавирусом заразились 250 человек, умерли 14 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО смертность от коронавируса уже в течение девяти дней не опускаться ниже 12 человек в день. За минувшие сутки погибли 14 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«84 715 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 10 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случая COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 475 человек (14 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Распространение коронавируса по городам выглядит следующим образом:

Сургут — 68

Нижневартовск — 42

Ханты-Мансийск — 26

Кондинский район — 16

Нягань — 13

Сургутский район — 12

Урай — 11

Когалым — 5

Мегион — 6

Нефтеюганск — 8

Нефтеюганский район — 4

Нижневартовский район — 3

Октябрьский район — 7

Пыть-Ях — 6

Радужный — 7

Советский район — 7

Югорск — 9

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 190 пациентов оценивается как тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 73,6%. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Урая упрекают мэрию в ухудшении ситуации с коронавирусом в муниципалитете. А также обратились к главному прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину с жалобой на бездействие чиновников.