В ХМАО каждый день от коронавируса умирает не меньше 12 человек

В ХМАО смертность от коронавируса уже в течение девяти дней не опускаться ниже 12 человек в день. За минувшие сутки погибли 14 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«84 715 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 10 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случая COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 475 человек (14 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Распространение коронавируса по городам выглядит следующим образом:
- Сургут — 68
- Нижневартовск — 42
- Ханты-Мансийск — 26
- Кондинский район — 16
- Нягань — 13
- Сургутский район — 12
- Урай — 11
- Когалым — 5
- Мегион — 6
- Нефтеюганск — 8
- Нефтеюганский район — 4
- Нижневартовский район — 3
- Октябрьский район — 7
- Пыть-Ях — 6
- Радужный — 7
- Советский район — 7
- Югорск — 9
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 190 пациентов оценивается как тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 73,6%. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Урая упрекают мэрию в ухудшении ситуации с коронавирусом в муниципалитете. А также обратились к главному прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину с жалобой на бездействие чиновников.
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