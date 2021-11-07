Депутаты Урая обвинили мэрию в ухудшении ситуации с COVID

Депутаты также потребовали прокуратуру ХМАО провести проверку действий чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты думы Урая обвинили мэрию в ухудшении ситуации с коронавирусом, а также бездействии, которое приведет город к локдауну. Об этом URA.RU рассказал депутаты думы Урая Леонард Насибуллин.

«Глава администрации Урая Тимур Закирзянов ведет город к локдауну. Ответственность за наступление кризиса и увеличение смертности лежит в первую очередь на руководстве города. Так, Закирзянов только недавно вернулся из отпуска, его заместитель Виктор Гамузов и председатель думы еще в отпуске. Почти месяц городом руководил ковид-диссидент замглавы Андрей Ашихмин, который принципиально не хочет прививаться и открыто об этом говорит», — сказал Насибуллин.

Вместе с ним с обвинением властей выступили еще три депутата: Артем Кукушкин, Елена Бусарева, а также Евгений Жигарев. По словам Насибуллина, в адрес главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина была направлена жалоба с требованием организовать проверку по факту бездействия местных чиновников в организации борьбы с коронавирусом.

Глава города Тимур Закирзянов, что заявления депутата — ложь. В частности, проблемы с наличием коек для пациентов с коронавирусом, на которые указывал Насибуллин, в городе никогда не наблюдались. «Администрация во все периоды пандемии принимает исчерпывающие меры для того, чтобы всем людям была оказана медицинская помощь, проводилось информирование, поддержка бизнеса. Вакцины в достаточном количестве», — сказал Закирзянов. Он также указал, что одной из причин, тормозящих вакцинацию в городе, является активная пропаганда ковид-диссидентов в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что это уже не первый конфликт инициативной группы депутатов с мэрией Урая. Тогда Насибуллин и Кукушкин собирали подписи за отставку первого заместителя главы города Виктора Гамузова.