Экономист: россияне получают маленькие пенсии из-за работодателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, мелочь, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, пособие, надбавка, индексация
Пенсионеры недополучают часть выплат из-за ошибок работодателей Фото:

Россияне могут получить пенсию ниже положенной из-за ряда ошибок, допущенных работодателем. Об этом сообщили в Академии труда и социальных сообщений.

«Некоторые граждане получают пенсионные выплаты не в полном размере. На это есть ряд причин. Одна из самых популярных — работодатель не производил отчисления в Пенсионный фонд», — сообщил проректор Академии труда Александр Сафонов в беседе с агентством Nation News.

Также еще одной частой причиной сокращения пенсий является серая зарплата, поясняет экономист. Часто бывает так, что работодатель делит заработную плату на официальную и неофициальную части.

Ранее сообщалось о категориях россиян, которые имеют право выйти на пенсию раньше срока. С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...