Экономист: россияне получают маленькие пенсии из-за работодателей

Пенсионеры недополучают часть выплат из-за ошибок работодателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне могут получить пенсию ниже положенной из-за ряда ошибок, допущенных работодателем. Об этом сообщили в Академии труда и социальных сообщений.

«Некоторые граждане получают пенсионные выплаты не в полном размере. На это есть ряд причин. Одна из самых популярных — работодатель не производил отчисления в Пенсионный фонд», — сообщил проректор Академии труда Александр Сафонов в беседе с агентством Nation News.

Также еще одной частой причиной сокращения пенсий является серая зарплата, поясняет экономист. Часто бывает так, что работодатель делит заработную плату на официальную и неофициальную части.

Ранее сообщалось о категориях россиян, которые имеют право выйти на пенсию раньше срока. С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет.