Чиновники мэрии из ЯНАО скрыли свои банковские счета

У чиновников расходится размер доходов с данными налоговой службы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Муниципальные служащие управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Муравленко не внесли в справки о доходах информацию о своих банковских счетах и имуществе. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, у них также расходится размер доходов с данными налоговой службы за 2020 год.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего и небрежного исполнения муниципальными служащими обязанности, повлекшие отсутствие в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год сведений о банковских счетах, об имуществе, а также расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор внес начальнику управления представления об устранение закона. По итогам его рассмотрения были устранены нарушения и привлечены к дисциплинарной ответственности трое виновных должностных лиц.