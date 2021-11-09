09 ноября 2021
08 ноября 2021

Чиновники мэрии из ЯНАО скрыли свои банковские счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, налоговая декларация
У чиновников расходится размер доходов с данными налоговой службы Фото:

Муниципальные служащие управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Муравленко не внесли в справки о доходах информацию о своих банковских счетах и имуществе. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, у них также расходится размер доходов с данными налоговой службы за 2020 год.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего и небрежного исполнения муниципальными служащими обязанности, повлекшие отсутствие в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год сведений о банковских счетах, об имуществе, а также расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор внес начальнику управления представления об устранение закона. По итогам его рассмотрения были устранены нарушения и привлечены к дисциплинарной ответственности трое виновных должностных лиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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