Курганские власти рассказали про обыски из-за продажи QR-кодов

В Кургане в поликлинике продавали QR-коды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения не знал о продаже QR-кодов в поликлинике №2 в Кургане, куда силовики приходили с обысками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Департаменту здравоохранения известно о проведении 2 ноября правоохранительными органами выемки документов в курганской поликлинике №2 [на ул. Гоголя]. Департамент не располагал информацией о продаже QR-кодов в медицинских организациях региона», — пояснили власти.

Замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина ранее говорила о том, что у пациентов в Курганской области проверят подлинность QR-кодов, полученных после прививки от COVID-19. «Мы хотели бы пресечь возможность предоставления ложных сведений о прививках. Мы теперь по всем пациентам проводим сверку с регистром вакцинированных», — сказала Кокорина в интервью ГТРК-Курган.

URA.RU сообщало, что в здании поликлиники №2 по ул. Гоголя, где работали силовики, прошла выемка документов. По данным инсайдеров, в Кургане QR-код можно было купить по цене от 1500 до 3000 рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении трех человек. Задержана работник поликлиники, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах. Также задержаны двое посредников, подыскивавших желающих за денежное вознаграждение приобрести поддельный QR-код. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.