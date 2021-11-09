Мошенники в ХМАО украли 9 миллионов от лица директора компании

Мошенники использовали фальшивую почту и лишили фирму порядка 9 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенники подделали почту директора ООО «Навигатор» в Сургуте и украли девять млн рублей со счета фирмы. От имени руководителя они написали главному бухгалтеру письмо с просьбой оплатить счет на закупку оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Данный счет не вызвал у девушки подозрений, и она произвела транзакцию по переводу денежных средств. На следующий день на электронную почту организации пришло аналогичное письмо. На этот раз сумма, указанная в счете составляла около 6 миллионов рублей. Потерпевшая сформировала платежное поручение и оплатила заказ в полном размере», — сказали в пресс-службе.

Спустя несколько часов на почту пришел еще один счет на сумму порядка четырех млн рублей, который бухгалтер вновь попыталась оплатить. Однако средства не прошли, так как банк связался с руководителем и потребовал подтвердить платеж. «Руководитель фирмы попросил приостановить движения по денежным средствам, которые уже были направлены, однако сделать этого уже не удалось», — заключили в пресс-службе. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что мошенники пытались украсть деньги компаний от имени директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского. Тогда неизвестные разослали письма с просьбой пожертвовать деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V».