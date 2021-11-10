Реформатор Конституции назвал законной обязательную вакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Принуждение к вакцинации не нарушает конституции РФ, считает Андрей Клишас Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса возможна после принятия соответствующего федерального закона. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Введение обязательной вакцинации от COVID не нарушает конституционные права россиян. Она возможна после принятия соответствующего закона на федеральном уровне», — передает слова Клишаса РИА «Новости».

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет, пишет телеканал 360. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбур призвал сделать вакцинацию обязательной на федеральном уровне.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...