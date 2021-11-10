Реформатор Конституции назвал законной обязательную вакцинацию

Принуждение к вакцинации не нарушает конституции РФ, считает Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса возможна после принятия соответствующего федерального закона. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Введение обязательной вакцинации от COVID не нарушает конституционные права россиян. Она возможна после принятия соответствующего закона на федеральном уровне», — передает слова Клишаса РИА «Новости».

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет, пишет телеканал 360. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбур призвал сделать вакцинацию обязательной на федеральном уровне.