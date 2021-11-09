Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Челябинске

В топ вошли вакансии медицинского персонала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стали известны востребованные вакансии в Челябинске. Аналитики портала SuperJob провели исследование по лучшим вакансиям ноября. Для исследования были проанализированы 110 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

«В ноябре в топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии разработчиков, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж и закупок. В Челябинске среди высокооплачиваемых позиций — вакансии медицинского персонала. Также данные вакансии востребованы в Красноярске и Самаре», — сообщается на портале SuperJob.

По данным исследования, в Челябинске самой высокооплачиваемой вакансией в ноябре является менеджер по продажам кормовых добавок. Работодатели готовы платить соискателям от 120 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняла вакансия менеджера по продажам. За выполнение плана продаж таким специалистам готовы платить 100 тысяч рублей.

Тройку лидеров среди самых высокооплачиваемых вакансий Челябинска замыкает вакансия инженера по ремонту и эксплуатации оборудования. Соискатели могут претендовать на зарплату в 100 тысяч рублей.

На четвертом месте в топе идет вакансия врача-рентгенолога. Специалисты данного медицинского направления могут рассчитывать на зарплату от 80 000 руб. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Челябинске системный администратор. Данным специалистам за их труд готовы платить 60 тысяч рублей.