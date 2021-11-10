Польские пограничники задержали гражданина РФ за помощь мигрантам

Вместе с гражданином России были арестованы граждане Литвы и Швеции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

На границе Польши и Белоруссии был задержан гражданин России. Его обвиняют в помощи нелегальным беженцам.

«Гражданин России задержан за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Также задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы», — передает РИА «Новости» сообщение польских пограничников.

Ранее в Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что беженцы приняли крупнейшую попытку силового вторжения на территорию страны. 10 ноября в в Министерстве обороны Польши заявили, что задержали всех проникших на территорию страны беженцев, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на польско-белорусской границе вызывает беспокойство, сообщает «Национальна служба новостей».