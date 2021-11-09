Рестораторы просят Текслера отменить QR-коды и ночные запреты

Владельцы ресторанов терпят убытки (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители индустрии общественного питания обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой отменить коронавирусные запреты. Об этом URA.RU сообщил президент «Ассоциации рестораторов города Челябинска» Олег Иванов.

«Мы направили обращение, в котором просим губернатора Текслера и министерство экономического развития поддержать отрасль. Мы в полной мере исполняем требования Роспотребнадзора, но наша отрасль оказалась чувствительна к веденным в регионе ограничениям. По сравнению с октябрем выручка предприятий общепита в первой половине ноября упала на 60%», — сообщил URA.RU Иванов.

С 1 декабря 2021 года до окончания новогодних праздников посещение ресторанов, столовых, кафе и баров в регионе станет возможно только при наличии у посетителей QR-кодов. По словам Иванова, это уже приносит убытки. Люди стали меньше ходить в заведения, думая, что с них будут спрашивать QR-коды.

«Мы просим главу региона отменить систему QR-кодов для общепита площадью меньше 400 квадратных метров. Просим продлить время работы ресторанов до 3-х ночи в новогодние праздники. А также помочь нам организовать выплату субсидий на погашение коммунальных услуг», — заявил руководитель ассоциации.

В Челябинской области запрет на работу заведений общепита в ночное время введен с 25 октября. Такая мера была принята губернатором, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В пресс-службе регионального минэконома URA.RU пообещали прокомментировать позже.