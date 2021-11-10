Депутат Госдумы: у российских пенсионеров украли 1,5 трлн рублей

По мнению Сергея Миронова, полтора триллиона рублей «осели» в различных НПФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У российских пенсионеров украли 1,5 трлн рублей, которые сейчас оказались в руках негосударственных фондов. Так считает глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Из-за пробелов в законе НПФ присвоили порядка 1,5 трлн рублей доходов от инвестирования пенсионных накоплений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Миронова. Депутат заявил о том, что предложение главы Сбербанка Германа Грефа о добровольных пенсионных накоплениях — это чистая утопия. Он подчеркнул, что половина работников в стране получает меньше 34 тысяч рублей в месяц. Также депутат обращает внимание на то, что налоговая система забирает у граждан 22% доходов, в то время как у богатых — всего 10%.

Ранее Герман Греф заявил о необходимости простимулировать добровольные пенсионные накопления граждан. По его словам, надо дать возможность НПФ предлагать своим клиентам «конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами».