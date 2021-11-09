09 ноября 2021
08 ноября 2021

Губернатор Махонин упрости выдачу выплат пермякам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис по получению социальных услуг поможет в борьбе со взяточничеством Фото:
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Национальные проекты

Власти Пермского края расширили перечень социальных услуг, которые жители могут получить, не выходя из дома. Подать заявление на любой из 63 социальных сервисов можно на портале Госуслуги, сообщает на своем сайте министерство информации и связи Прикамья. По словам губернатора Дмитрия Махонина, поробный формат взаимодействия пермяков с различными ведомствами и организациями, помогает бороться с коррупцией.

«За электронным форматом будущее. Сегодня это особенно актуально в связи с пандемией коронавируса и ограничением социальных контактов. Кроме того, это важный элемент борьбы с коррупцией», — подчеркнул Махонин. Глава минсвязи Прикамья Петр Шиловских отмечает, что к 1 декабря к уже действующим сервисам добавятся еще 23.

К примеру, пермяки смогут онлайн подать документы на назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в приемной семье, установление опеки, попечительства. Перевод социально значимых услуг в электронный формат стал возможет благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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