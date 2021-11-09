Спикер челябинского заксобрания уходит в отставку

Алексей Текслер (справа) предложил Владимиру Мякушу стать своим советником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш покидает свой пост. Как сообщил URA.RU источник в ЗСО, губернатор Алексей Текслер сделал ему предложение занять должность своего советника.

«Заксобрание возглавит первый вице-спикер Александр Лазарев. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередной сессии ЗСО 16 ноября. Кандидатуру Лазарева одобрил Текслер», — рассказал инсайдер.

«Считаю, что нужно дать дорогу молодым. Я хочу предложить на пост председателя моего нынешнего заместителя Александра Лазарева», — заявил URA.RU Мякуш.

Мякуш впервые избрался в ЗСО в 1998 году. В 2005 году он стал спикером областного парламента. Лазарев избрался в ЗСО в 2020 году и стал первым заместителем председателя заксобрания. Именно Мякуш готовил его в преемники.