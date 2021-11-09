09 ноября 2021

Спикер челябинского заксобрания уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер (справа) предложил Владимиру Мякушу стать своим советником Фото:

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш покидает свой пост. Как сообщил URA.RU источник в ЗСО, губернатор Алексей Текслер сделал ему предложение занять должность своего советника.

«Заксобрание возглавит первый вице-спикер Александр Лазарев. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередной сессии ЗСО 16 ноября. Кандидатуру Лазарева одобрил Текслер», — рассказал инсайдер.

«Считаю, что нужно дать дорогу молодым. Я хочу предложить на пост председателя моего нынешнего заместителя Александра Лазарева», — заявил URA.RU Мякуш.

Мякуш впервые избрался в ЗСО в 1998 году. В 2005 году он стал спикером областного парламента. Лазарев избрался в ЗСО в 2020 году и стал первым заместителем председателя заксобрания. Именно Мякуш готовил его в преемники.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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