В челябинском заксобрании после смены спикера освободится мандат

Владимир Мякуш сдаст мандат депутата ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш после того, как покинет должность руководителя регионального парламента сдаст мандат депутата ЗСО. Об этом Мякуш сообщил URA.RU.

«Я принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его советником. На такой должности я не могу быть депутатом, поэтому откажусь от мандата», — пояснил URA.RU Мякуш.

Он также сообщил, что смена руководства ЗСО согласована с Текслером и секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Мякуш сам решил уйти в отставку, чтобы уступить дорогу молодым. На пост председателя ЗСО он предложил своего первого заместителя Александра Лазарева, которого уже год готовил в преемники.

Отставка Мякуша и выборы Лазарева спикером будут рассмотрены на внеочередной сессии заксобрания 16 ноября. Мякуш руководит ЗСО более 16 лет и считается одним из самых уважаемых политиков в регионе.

В ЗСО спикер избрался по спискам «Единой России». По данным URA.RU, его мандат может достаться ректору Челябинского госуниверситета Сергею Таскаеву.