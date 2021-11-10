В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами на границе Польши

Дмитрий Песков заявил, что власти следят за ситуацией на белорусско-польской границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается напряженной. Нелегальные мигранты пытаются прорваться через Белоруссию в Польшу, а затем в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация по-прежнему остается напряженной. Мы понимаем ситуацию, но здесь мы считаем, что де факто проблема с людьми — несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии и требуют убежища в ЕС. Они даже не хотят оставаться в Польше, а хотят транзитировать на территорию пространства ЕС», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Он напомнил странам Европы, что когда-то они говорили о высших ценностях, которые касаются интересов беженцев исходя из гуманитарных побуждений. Представитель Кремля также отметил, что для России беженцы не представляют никакой угрозы. Песков также добавил, что власти РФ наблюдают за ситуацией [речь идет об усилении военного присутствия РФ у границы].

Ранее в Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что беженцы приняли крупнейшую попытку силового вторжения на территорию страны. 10 ноября в Министерстве обороны Польши заявили, что задержали всех проникших в страну беженцев.