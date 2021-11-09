Курганские депутаты предложили своего кандидата в облизбирком

В Курганской области формируют новый состав избирательной комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым членом избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса может стать гендиректор ООО «Медицинские технологии» Константин Шестаков. Его кандидатура предложена губернатору Вадиму Шумкову депутатами Курганской городской думы, передает из зала заседания корреспондент URA.RU.

«В настоящее время осуществляется формирование избирательной комиссии Курганской области состава 2021—2026 годов. Курганская городская дума вправе предложить свою кандидатуру для назначения в состав избирательной комиссии. В связи с этим предлагается губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову назначить членом избирательной комиссии с правом решающего голоса Шестакова Константина Юрьевича, генерального директора ООО „Медицинские технологии“», — заявила на заседании городского парламента председатель депутатской комиссии по местному самоуправлению Людмила Алешкова.

Депутаты поддержали предложенную кандидатуру. На сайте «Единой России» сообщается, что в 2015 году Шестаков выдвигался в Курганскую областную думу. На выборах он был вторым в партийном списке по избирательному округу №6, но депутатом в итоге не стал.

Региональная избирательная комиссия формируется на пять лет областной думой и губернатором Курганской области на основе предложений, в том числе представительных органов муниципальных образований. Действующий состав облизбиркома сформирован в декабре 2016 года, срок его полномочий истекает в конце 2021 года. Сейчас среди членов комиссии представителей Курганской городской думы нет.