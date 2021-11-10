Матвиенко допустила ужесточение локдауна в России

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко заявила, что ограничения в регионах в связи с пандемией будут сохраняться Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России на федеральном уровне могут принять новые меры из-за сложной ситуации с COVID. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ситуация у нас сложная с коронавирусом. Меры ограничений, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени», — сказала Матвиенко на пленарном заседание Совфеда, трансляция которого велась на youtube-канале верхней палаты праламента.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решения о введении ограничений в регионах России принимаются главами субъектов, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. На федеральном уровне с 30 октября 7 ноября были объявлены нерабочие дни, которые в нескольких регионах продлены с 8 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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