Депутат Милонов назвал своих коллег голодранцами. «Одна на сосиски жалуется, у другого панельки»

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Депутатам нужно запретить жаловаться, считает Милонов Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал своих коллег за излишние жалобы и заявил, что комиссии по этике следует запретить им это делать. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами URA.RU.

«Мне стыдно за своих коллег. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец что-ли?», — цитирует Милонова URA.RU в telegram-канале. Депутат сообщил, что коллеги негодуют по поводу отсутствия на рабочем месте ноутбуков и заявил, что сотрудники Госдумы могут принести свою технику, пока не получат служебную. «Жаловаться нельзя, жалуются слабаки», — заключил депутат.

Ранее телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на «Первом канале» обратил внимание на новость URA.RU о том, что депутатам Госдумы не хватило кабинетов для работы. Он назвал народных избранников мигрантами и пошутил, что демократия мешает нормально работать Госдуме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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