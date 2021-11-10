Депутатам нужно запретить жаловаться, считает Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал своих коллег за излишние жалобы и заявил, что комиссии по этике следует запретить им это делать. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами URA.RU.

«Мне стыдно за своих коллег. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец что-ли?», — цитирует Милонова URA.RU в telegram-канале . Депутат сообщил, что коллеги негодуют по поводу отсутствия на рабочем месте ноутбуков и заявил, что сотрудники Госдумы могут принести свою технику, пока не получат служебную. «Жаловаться нельзя, жалуются слабаки», — заключил депутат.

Ранее телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на «Первом канале» обратил внимание на новость URA.RU о том, что депутатам Госдумы не хватило кабинетов для работы. Он назвал народных избранников мигрантами и пошутил, что демократия мешает нормально работать Госдуме.