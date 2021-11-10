Взяточники будут обеспечивать пенсионеров в России

Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому бюджет пенсионного фонда будет формироваться за счет нарушителей антикоррупционного законодательства. Голосование транслировалось на официальном сайте парламента. Теперь инициативу должен согласовать президент РФ Владимир Путин.
Согласно инициативе, в бюджет Пенсионного фонда станут зачислять деньги, которые были изъяты у взяточников. Также, кроме конфискованных денег, в бюджет ПФР будут поступать суммы от реализации конфискованного имущества, полученного незаконным путем.
Ранее депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский озвучил претензию в адрес сторонников пенсионной реформы. Парламентарий заявил, что реальные пенсии в РФ после реализации пенсионной реформы снизились.
Подписывайтесь на URA.RU в