Алексей Орлов (слева) и Владимир Белоглазов (справа) близко дружили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наименование бульвара в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в честь Владимира Белоглазова, бывшего директора УГМК по общим вопросам, друга мэра Алексея Орлова по охоте, вызвало недовольство у общественников. Один из них — Екатерина Лахтикова (сообщество «Мирные жители») — допустила, что возмущение может вылиться в обращение в горадминистрацию.

Бульвар «Владимира Белоглазова» появился 8 ноября, когда Орлов подписал соответствующее постановление. Топ-менеджер УГМК скончался в феврале 2021-го. По действующим правилам, вопрос о его увековечивании мог быть поднят не раньше февраля 2020-го, но в законе есть пункт, который позволяет первым лицам города или региона делать исключения.

«По моему мнению, подобные вопросы нельзя решать самовольно. В мэрии должен быть открытый общественный совет. Будут ли какие-то обращения в администрацию? Пока не слышала об этом, но мы обсудим», — сказала URA.RU Екатерина Лахтикова.

Участник совета неравнодушных горожан при мэрии Екатеринбурга Дмитрий Москвин считает, что властям следовало объяснить общественности, кто такой Белоглазов. «Тогда, может быть, вопросы отпадут. [А вообще] назвали и назвали, у нас много в честь кого [топонимические объекты] называют. Если каждый раз превращать это в эпопею, мы никогда в этом городе не выживем. Так что я не вижу в этом трагедии. Проблема только в том, что, да, малоизвестный людям персонаж. Давайте сначала обсудим, кто это, а потом будем решать, достоин он [увековечивания] или нет», — объяснил эксперт.

По словам, Ольги Беляевой из движения «За Уралмаш», логичнее было бы назвать в честь Белоглазова улицу в Верхней Пышме (где находится штаб-квартира УГМК). «Жители узнают о подобных решениях по факту. Мнением горожан не интересуются, потому что могут быть непредсказуемые результаты. Если бы речь шла о новой улице в моем районе, то у нас есть предложения по увековечению имен многих известных строителей, инженеров, архитекторов Уралмаша. У нас нет улицы Петра Оранского, например», — отметила она.

Общественник, экс-кандидат в Госдуму Владислав Постников вспомнил, что, несмотря на обещания властей, в столице Урала к примеру, до сих пор нет улицы имени поэта Ильи Кормильева. И добавил: «Вообще я считаю, что, чтобы меньше конфликтов было, нужно называть [улицы] нейтральными названиями — географическими, к примеру, — а не именами личностей, к тому же малоизвестных».

Ранее сообщалось, что решение о присвоении бульвару имени Белоглазова комиссия по топонимике приняла еще в сентябре на закрытом заседании. Власти тогда отмечали, что инициатива якобы принадлежит самой УГМК, которая рядом с бульваром строит образовательный кластер.