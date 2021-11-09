Свердловские власти лишат денег «Урал» и «Автомобилист»

ХК «Автомобилист», как и другие свердловские клубы, ждет сокращение финансирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское правительство урежет финансирование профессиональных спортивных клубов области, в том числе ФК «Урал» и ХК «Автомобилист». Помощь командам сократят ради экономии регионального бюджета. Эту информацию URA.RU подтвердил областной министр спорта Леонид Рапопорт.

«Расходы на профессиональные спортивные клубы будут скорректированы в ходе принятия областного бюджета уже в ближайшее время. В связи с пандемией коронавируса мы действительно вынуждены оптимизировать финансирование», — рассказал агентству Леонид Рапопорт, не уточнив, о каких суммах идет речь.

Близкий к свердловскому правительству инсайдер URA.RU раскрыл, что финансирование профессиональных клубов ежегодно обходилось бюджету приблизительно в 1 млрд рублей. Теперь эта сумма станет значительно меньше. Ожидается, что во время подготовки бюджета приоритет будет отдаваться командам, учредителем которой является Свердловская область. Всего же региональные власти финансируют 13 коллективов.

В конце 2019 года у свердловского правительства образовались крупные долги перед профессиональными спортклубами. Задолженность перед ФК «Урал» составила 100 млн рублей, перед ХК «Автомобилист» — 20 млн рублей, волейбольным клубом «Уралочка» — 35 млн рублей, командой по хоккею с мячом «Уральский трубник» — 23 млн рублей. Из-за этого выступления команд оказались под угрозой.

Бюджет Свердловской области на 2022 год будет значительно сокращен из-за пандемии коронавируса. По данным URA.RU, власти готовы урезать расходы по так называемым незащищенным статьям. Уже известно, что новый региональный бюджет будет дефицитным.