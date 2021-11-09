Ханты-Мансийск вошел в топ умных городов России

Ханты-Мансийск занял восьмое место в рейтинге умных городов России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийск занял восьмое место в рейтинге по темпам цифровизации в городах России по итогам 2020 года. Рейтинг городов предоставил Минстрой РФ, передают в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

«Результаты Индекса за 2020 год демонстрируют, что в нашем городе процесс цифровизации идет высокими темпами. Ханты-Мансийск улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом — значение Индекса IQ выросло почти в два раза», — сказал глава города Максим Ряшин. Рейтинг городам присуждался за удачные решения и реализацию проекта «Умный город».

В рамках проекта «Умный город» в городе были построены квартиры для жителей с нарушениями опорно-двигательных функций, слуха и зрения. Также в муниципалитете завершилась установка четырех теплых остановок, в которых есть зарядки для телефонов и бесплатный Wi-Fi. В следующем году планируется установить не менее 10 таких остановок. Проекты, созданные в Ханты-Мансийске по программе «Умный город», реализуются в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».