09 ноября 2021
08 ноября 2021

Власти ЯНАО построят зал единоборств за 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (тайский бокс), спортивный клуб Такуми. Челябинск, восточные единоборства, удар ногой, боевое искусство
В поселке Харп откроют зал единоборств «Северный характер» Фото:

Правительство ЯНАО выделит из бюджета 102 млн рублей администрации Лабытнанги для постройки в поселке Харп спортивного зала единоборств «Северный характер». Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства ЯНАО документе.

«Дотация из окружного бюджета предназначена для приобретения здания в п. Харп, с последующим размещением там спортивного комплекса «Центр единоборств «Северный характер», оснащением его необходимым оборудованием», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Соблюдение выполнения всех условий предоставления дотации будет контролироваться. На местном и федеральном уровне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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