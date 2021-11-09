Власти ЯНАО построят зал единоборств за 100 млн рублей

В поселке Харп откроют зал единоборств «Северный характер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство ЯНАО выделит из бюджета 102 млн рублей администрации Лабытнанги для постройки в поселке Харп спортивного зала единоборств «Северный характер». Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства ЯНАО документе.

«Дотация из окружного бюджета предназначена для приобретения здания в п. Харп, с последующим размещением там спортивного комплекса «Центр единоборств «Северный характер», оснащением его необходимым оборудованием», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Соблюдение выполнения всех условий предоставления дотации будет контролироваться. На местном и федеральном уровне.