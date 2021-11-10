СТС убрал Моргенштерна из шоу после скандала из-за Дня Победы

Телеканал СТС вернул отложенную ранее программу «Русский ниндзя», убрав оттуда скандального исполнителя Алишера Моргенштерна. Об этом сообщил продюсер канала Вячеслав Муругов.
«„Русский ниндзя“ с 22 ноября в 20:00 по понедельникам на СТС», — написал Муругов в своем аккаунте Instagram. К сообщению приложена афиша шоу, на которой Моргенштерна заменили человеком в маске из сериала «Игра в кальмара».
Пользователи соцсети сразу поняли, кого нет в рекламе. «Все прекрасно знают, кто скрывается за маской», — пишет Nu_tipa_nurik. «Решили интригу потянуть», — дополняет его Tony_time_lord. «За маской другой ведущий», — предположил Ageev__fedor_.
Ранее Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом, что вызвало недовольство среди россиян. Сразу после скандала у певца начали срываться концерты и съемки. Позже он извинился за свое высказывание и заявил, что не хотел никого оскорбить, а его слова «вырвали из контекста».
Подписывайтесь на URA.RU в