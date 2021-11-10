СТС убрал Моргенштерна из шоу после скандала из-за Дня Победы

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Празднование Дня Победы. Челябинск, возложение цветов, у вечного огня, вечный огонь
Причиной скандала стало высказывание Моргенштерна про День Победы Фото:

Телеканал СТС вернул отложенную ранее программу «Русский ниндзя», убрав оттуда скандального исполнителя Алишера Моргенштерна. Об этом сообщил продюсер канала Вячеслав Муругов.

«„Русский ниндзя“ с 22 ноября в 20:00 по понедельникам на СТС», — написал Муругов в своем аккаунте Instagram. К сообщению приложена афиша шоу, на которой Моргенштерна заменили человеком в маске из сериала «Игра в кальмара».

Пользователи соцсети сразу поняли, кого нет в рекламе. «Все прекрасно знают, кто скрывается за маской», — пишет Nu_tipa_nurik. «Решили интригу потянуть», — дополняет его Tony_time_lord. «За маской другой ведущий», — предположил Ageev__fedor_.

Ранее Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом, что вызвало недовольство среди россиян. Сразу после скандала у певца начали срываться концерты и съемки. Позже он извинился за свое высказывание и заявил, что не хотел никого оскорбить, а его слова «вырвали из контекста».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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