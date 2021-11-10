10 ноября 2021
09 ноября 2021

Студенты пермского политеха возмущаются обязательной вакцинацией. «Пугающая статистика»

© Служба новостей «URA.RU»
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Непривитым студентам ПНИПУ осталось меньше месяца до возможного отчисления Фото:
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Коронавирус COVID-19

После публикации приказа ректора об обязательной вакцинации от COVID-19 студенты пермского политехнического университета в чатах обсуждают документ. В выражениях молодые люди не стесняются, так что мы можем привести лишь некоторые цитаты.

«Это капец», — пишет один из студентов Роман Павлов. «У меня в группе 15 уколотых и 2 нет, пугающая стата», — делится информацией Никита Старков. Другие пользователи начинают обсуждать, где и как можно быстро вакцинироваться. «В „Планете“ кто-нибудь ставил? Сколько времени в очереди стоять, чтоб уколоться? В больницах не варик, там народу…» — беспокоится Ярослав Овчинников.

10 ноября на сайте ПНИПУ опубликовали приказ и. о. ректора Анатолия Ташкинова «Об обязательной вакцинации». Из него следует, что до 1 декабря необходимо обеспечить прохождение полной вакцинации 80% сотрудников и студентов всех структурных подразделений вуза. За отказ от вакцинации грозят санкции — вплоть до отчисления или отстранения от работы. На запрос URA.RU о количестве уже привитых студентов и сотрудников в пресс-службе вуза оперативно ответить не смогли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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