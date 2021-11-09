09 ноября 2021
08 ноября 2021

Пермский Политех отчислит непривитых студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол на тему образования. Пермь, ташкинов анатолий
Анатолий Ташкинов подписал приказ об обязательной вакцинации студентов и сотрудников ПНИПУ Фото:
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Коронавирус COVID-19

За отказ вакцинироваться от коронавируса студентов пермского политехнического университета (ПНИПУ) могут отчислить. Сотрудникам вуза грозит отстранение без сохранения зарплаты, следует из приказа и. о. ректора Анатолия Ташкинова «Об обязательной вакцинации».

В документе говорится, что до 1 декабря необходимо обеспечить прохождение полной вакцинации 80% сотрудников и студентов всех структурных подразделений вуза. «В случае непрохождения до 1 декабря 2021 года полной обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции без уважительной причины работники университета будут отстранены от работы без сохранения заработной платы <…> Обучающиеся университета могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до отчисления», — сказано в приказе.

Ранее сообщалось, что Политех с 11 ноября возобновляет аудиторные занятия для студентов очной формы обучения несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Прикамье. Указ об обязательной вакцинации студентов 25 октября подписал глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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