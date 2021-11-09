09 ноября 2021

Челябинцы жалуются на нехватку палочек для ПЦР

© Служба новостей «URA.RU»
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Анализ на ПЦР. Челябинск, девушка, медицина, здравоохранение, коронавирус, covid, ковид, анализ на ковид, пцр, мазок, молодая женщина
Дефицит зондов для ПЦР-исследований возник из-за проблем с поставками Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Агаповском районе (Челябинская область) местные жители не могут сдать ПЦР-тест, так как в больнице нет комплектов для взятия мазков. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

«Попросил взять мазок, на что услышал, что палочек для взятия мазка нет. В смысле нет? Как нет? Ведь в стране пандемия. Куда они делись?!», — так описала лечение своего близкого человека Евгения С. в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

В больнице URA.RU объяснили ситуацию. По словам главврача больницы, произошел сбой в поставках зондов для проведения ПЦР-тестирования. На данный момент, запас зондов восстановлен.

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области остается напряженной. За прошедшие сутки выявлено 572 новых случаев заражения. Однако, число смертей пошло на спад. За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 29 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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