Аналитик: что купить на глобальной распродаже «11.11»

Продавцы отказываются от скидок перед крупными распродажами Фото: Анна Майорова © URA.RU

На распродаже «11.11», которая пройдет 11 ноября во многих магазинах и маркетплейсах, можно задуматься о покупках товаров, на которые редко можно увидеть скидки в обычное время. Таким мнением с URA.RU поделился основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

«Именно в эти дни можно найти какие-то интересные специальные предложения по тем товарам, по которым цена жестко регулируется поставщиком. Например, продукция Apple. На нее нечасто есть какие-то скидки глубокие. Если компания пойдет на то, чтобы делать какие-то спецпредложения в этот день, то в другое время таких интересных предложений не получить. По всем остальным позициям перед проведением распродаж стараются активность по скидкам снижать или просто их убирать, а в момент акции включать на всю катушку, чтобы стимулировать продажи», — сказал Иван Федяков.

Президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что распродажа «11.11» ничем не отличается от «Черной пятницы» и предновогодних скидок, и призвал заниматься шоппингом с умом. «Потребителю надо успокоиться и не нервничать. Подумать, что ему действительно нужно и составить список», — отметил собеседник агентства.

По его словам, человеку нужно определить для себя, какую цену он готов заплатить за эти товары. Затем выбрать то, что соответствует ожиданиям, и ждать, пока стоимость подойдет к нужной отметке. «Если вы привыкли, условно, покупать бытовую технику в магазине под названием „Десяточка“, то и продолжайте это делать. Не надо идти в „Двадцаточку“, которую вы никогда не видели. Берите известные продукты у известного поставщика, а иначе это чревато потерями», — объяснил Березин.