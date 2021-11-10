Вдова экс-главы Минтруда ушла с поста ректора московского вуза

Наталья Починок покинула пост ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом сообщается в приказе, который опубликовал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в Facebook.
В документе указано, что Починок расторгает договор с РГСУ по собственной инициативе. Кабанов отмечает, что уголовного разбирательства скорее всего не будет.
Также председатель антикоррупционного комитета напомнил, что в августе 2021 года проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности РГСУ. Тогда была выявлена, по его словам, выстроенная система злоупотреблений.
Ранее URA.RU сообщало, что вдова экс-главы Минтруда РФ Александра Починка Наталья была временно отстранена от должности ректора РГСУ в связи с проверками в вузе. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков анонсировал отставку ректоров двух крупных российских вузов.
Подписывайтесь на URA.RU в