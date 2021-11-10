США предостерегли Россию от повторения ошибки 2014 года

Блинкен пытается предостеречь Россию, не дав ей совершить ошибку прошлых лет Фото: Карина Ванеш © URA.RU

США обеспокоены ситуацией в отношениях между Россией и Украиной и хотят уберечь РФ от повторения старой ошибки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», — сказал Блинкен, пишут «РИА» Новости. При этом он утверждает, что Москва нагнетает ситуацию и все провокации исходят от нее.

Блинкен похвалил украинских властей за «сдержанность» и сказал, что не понимает намерений Москвы. Однако, по его словам, США знает, как действует Россия.

Депутат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский предрек вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Он считает, что война может начаться в любой момент. Владимир Зеленский утверждает, что не боится угроз и психологического давления со стороны российских властей.