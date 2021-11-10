10 ноября 2021

США предостерегли Россию от повторения ошибки 2014 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Изварино. Граница. Очередь бегущих из Украины в Россию, зона контроля, указатель
Блинкен пытается предостеречь Россию, не дав ей совершить ошибку прошлых лет Фото:

США обеспокоены ситуацией в отношениях между Россией и Украиной и хотят уберечь РФ от повторения старой ошибки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», — сказал Блинкен, пишут «РИА» Новости. При этом он утверждает, что Москва нагнетает ситуацию и все провокации исходят от нее.

Блинкен похвалил украинских властей за «сдержанность» и сказал, что не понимает намерений Москвы. Однако, по его словам, США знает, как действует Россия.

Депутат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский предрек вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Он считает, что война может начаться в любой момент. Владимир Зеленский утверждает, что не боится угроз и психологического давления со стороны российских властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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