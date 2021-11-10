Политолог: Зеленский начнет войну в Донбассе по приказу НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать активные боевые действия в Донбассе, если НАТО станет их инициатором, считает политолог Олег Неменский. По его словам, в Киеве хотели бы видеть подобный сценарий.
«Если НАТО захочет, чтобы Украина начала крупную боевую деятельность, то у альянса достаточно ресурсов влияния, чтобы заставить Киев это решение выполнять. Мы уже видели, что активизацией боевых действий Украине удалось „выудить“ телефонный разговор Байдена с Зеленским. Киев знает, что у него есть такое средство», — передает «Свободная пресса» слова Неменского.
По мнению политолога, Украине невыгодна война на территории Донбасса. «На мой взгляд, в Киеве де-факто давно уже не собираются возвращать себе эти, так называемые „неподконтрольные территории“», — подытожил он.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предал Украину, назвав Россию великим государством современности. Рабинович подчеркивает, что это «однозначно предательство» с его стороны.
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