Политолог: Зеленский начнет войну в Донбассе по приказу НАТО

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, нато, протестующие, протест, белая ленточка, доллары, nato, белая лента
Киев может начать штурмовать Донбасс, если этого потребует НАТО, считает политолог Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать активные боевые действия в Донбассе, если НАТО станет их инициатором, считает политолог Олег Неменский. По его словам, в Киеве хотели бы видеть подобный сценарий.

«Если НАТО захочет, чтобы Украина начала крупную боевую деятельность, то у альянса достаточно ресурсов влияния, чтобы заставить Киев это решение выполнять. Мы уже видели, что активизацией боевых действий Украине удалось „выудить“ телефонный разговор Байдена с Зеленским. Киев знает, что у него есть такое средство», — передает «Свободная пресса» слова Неменского.

По мнению политолога, Украине невыгодна война на территории Донбасса. «На мой взгляд, в Киеве де-факто давно уже не собираются возвращать себе эти, так называемые „неподконтрольные территории“», — подытожил он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предал Украину, назвав Россию великим государством современности. Рабинович подчеркивает, что это «однозначно предательство» с его стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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