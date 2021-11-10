Ученые РФ разрабатывают лекарство против COVID для тяжелобольных

Ученые России создают лекарство для подавления размножения коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские ученые работают над разработкой лекарства для подавления размножения коронавируса, но результат разработок и клинических испытаний будет позже, чем у препарата на основе антител. Об этом сообщил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — отметил Гинцбург, сообщают «РИА» Новости. Врач подчеркнул, что не может обещать результат в течение нескольких месяцев, так как для такого препарата понадобится больше времени, чем препарата на основе антител.

По его словам, препараты, существующие сейчас, не настолько хорошо подавляют размножение вируса. Новые лекарства помогут в лечении даже тяжело больных людей.

Ранее Александр Гинцбург заявил о разработке российского препарата из антител. Он сообщил, что в 2022 году начнутся клинические испытания, которые продлятся три-четыре месяца.