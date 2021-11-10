России предрекли дефицит товаров для дома

В России уже наблюдается дефицит штор Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Пандемия коронавирусной инфекции нарушила поставки ряда товаров из других стран. Об этом предупредил директор по закупкам сети магазинов «Леруа Мерлен» Михаил Никифоров.

«Решаем проблему [дефицита морского транспорта и контейнеров] заменой на локальных поставщиков или альтернативными импортными товарами, которые доступны. Глобальная цель — локализация, которая позволит минимизировать влияние каких-либо внешних факторов», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Такая ситуация уже приводит к нехватке товаров для дома, считает руководитель студии мебели и дизайна «Дени Арт» Татьяна Скворцова. «У крупных ритейлеров ощущается острая нехватка товаров на складах, в результате чего повышается спрос на локальных производителей с более низким ценовым сегментом», — отметила она.

В России также наблюдается дефицит штор, скатертей, салфеток и других товаров для дома. Это связано с тем, что в пандемию закрылось множество небольших магазинов.

Ранее о возможном дефиците заявляли и представители IKEA, напоминает «Царьград». Проблемы с поставками там прогнозируют до конца лета 2022 года. Однако в IKEA уже прокомментировали, что не будут повышать цены на товары в РФ, дополняет «Федеральное агентство новостей».