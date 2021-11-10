The Sun: США и ЕС готовятся к ракетному удару по России

Соединенные Штаты Америки вооружат ядерный блок в Германии гиперзвуковыми ракетами «Темный орел». Их скорость больше скорости звука, и этого хватит, чтобы добраться до Москвы за 21 минуты. Такую информацию публикует издание The Sun.
«Прошла церемония официального восстановления министерством обороны США 56 артиллерийского командования, штаб которого находится в Германии в Западном округе Майнц-Кастель. Когда ракеты разместят там, они будут способны развивать скорость 4 000 миль в час и нанесут удар по России за 21 минуту и 30 секунд», — отмечается в статье.
Решение о реактивации ядерного блока в Германии было принято из-за обеспокоенности Пентагона тем, что Россия преуспела в создании ракет дальнего действия. Отмечается также, что скорость ракет «Темный орел» в пять раз превышает скорость звука.
Ранее сообщалось, что военный самолет США приблизился к российской границе. Американский разведывательный самолет над акваторией Черного моря обнаружили военные Минобороны. Он находился там на протяжении 5 часов 13 минут.
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