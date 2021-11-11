В Черемхово люди оказываются в ПНД без оснований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Иркутской области граждане могут попасть в психиатрический диспансер, если перешли дорогу властям. Об этом заявила жительница города Черемхово Анжелика Гагулина, которую, по ее словам, также госпитализировали незаконно.

«В психдиспансере было более 20 пациентов, единственной „психической проблемой“ которых было то, что они или их родственники перешли дорогу местным властям. Отец [парня из Ангарска] перешел дорогу мэрии, и поэтому наказали сына. Сейчас он выходит в суд, чтобы ему назначили судебную экспертизу в Иркутске», — приводит слова Гагулиной «Ридус».

Сама собеседница агентства оказалась в стенах лечебного учреждения в 2017 году. Она пожаловалась на соседей, незаконно торговавших бензином. Кроме того, они подключили холодное водоснабжение от ее колодца. Среди клиентов, покупавших бензин, были сотрудники правоохранительных органов.

«21 день держали, подделали за меня подпись. Когда муж пытался вытащить меня оттуда, то сотрудник ПНД Кортяков сказал: „Если хочешь, чтобы жена была дома, давай 25 тысяч“», — отмечает жительница Черемхово.

Однако несмотря на то, что судебно-психиатрическая экспертиза не нашла у нее расстройств психики, женщину вскоре, с ее слов, из-за очередной жалобы избил полицейский, не дал зафиксировать побои, и женщина вновь оказалась в ПНД. В итоге Следственный комитет признал ее госпитализацию, которая была оформлена с нарушениями, незаконной, а вторая судмедэкспертиза также подтвердила ее психическое здоровье.

Из-за этого случая против полицейских возбудили уголовное дело по статье 128 УК РФ («Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.