10 ноября 2021

Челябинским студентам заплатят за вакцинацию от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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За прививку студентам заплатят 3 тысячи рублей (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Руководство Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приняло решение материально поддержать студентов, сделавших прививку от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУрГУ, крупнейшего вуза Челябинской области.

«Студенты очной формы обучения, привившиеся от новой коронавирусной инфекции, получат единовременную материальную помощь к стипендии. Выплату в размере 3000 рублей получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной основе», — заявили в пресс-службе.

Главным условием получения выплаты является наличие QR-кода о вакцинации с сайта «Госуслуг». Прививать студентов будут в ГКБ №2.

ЮУрГУ также перевел студентов на дистанционное обучение в нерабочие дни, введенные из-за пандемии коронавируса. С 8 по 14 ноября все занятия в Южно-Уральском государственном университете проходят в дистанционном формате на платформе «Электронный ЮурГУ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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