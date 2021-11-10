Челябинским студентам заплатят за вакцинацию от COVID-19

За прививку студентам заплатят 3 тысячи рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приняло решение материально поддержать студентов, сделавших прививку от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУрГУ, крупнейшего вуза Челябинской области.

«Студенты очной формы обучения, привившиеся от новой коронавирусной инфекции, получат единовременную материальную помощь к стипендии. Выплату в размере 3000 рублей получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной основе», — заявили в пресс-службе.

Главным условием получения выплаты является наличие QR-кода о вакцинации с сайта «Госуслуг». Прививать студентов будут в ГКБ №2.

ЮУрГУ также перевел студентов на дистанционное обучение в нерабочие дни, введенные из-за пандемии коронавируса. С 8 по 14 ноября все занятия в Южно-Уральском государственном университете проходят в дистанционном формате на платформе «Электронный ЮурГУ».